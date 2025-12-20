Desbaratan una banda que vendía cocaína en Laboulaye y hay cuatro detenidos

Luego de una investigación que se extendió durante cuatro meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concretaron tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Laboulaye, donde lograron desbaratar una banda dedicada a la venta de cocaína.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Paso al 300, Garza al 100 y Necochea al 100, donde se secuestraron varias dosis de cocaína, una suma de 285 mil pesos en efectivo, psicofármacos, un automóvil y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado de los operativos, cuatro personas mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia: una pareja de 32 y 39 años, un hombre de 30 años señalado como revendedor y una mujer de 22, quien habría facilitado su vivienda para la comercialización de droga. De acuerdo a la investigación, la organización operaba bajo la modalidad delivery para la distribución de las sustancias.

Por directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Laboulaye, los elementos incautados fueron remitidos a sede judicial y las personas involucradas quedaron alojadas a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones.