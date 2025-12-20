Dos jóvenes heridos tras un fuerte choque en Villa Santa Cruz del lago

Un fuerte choque entre un auto y una moto se registró esta tarde en la Ruta 28, a la altura de Villa Santa Cruz del Lago, y dejó el saldo de dos personas heridas. Según pudo conocerse, el hecho se produjo alrededor de las 13,40 horas y se vieron involucrados un vehículo Fiat Punto y una moto Honda Tornado 250 cc.

A bordo del rodado menor, se trasladaba un joven de 23 años que iba acompañado por una joven de la misma edad. En tanto, el auto era conducido por una mujer de 35 años.

A causa del impacto, los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Domingo Funes con escoriaciones y politraumatismos.

Se investigan las circunstancias que provocaron el accidente.