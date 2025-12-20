Iba haciendo zigzag por la Avenida Cárcano: se conoció que sucedió

Durante las últimas horas, se viralizaron videos que mostraban a un conductor manejando de forma peligrosa por la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz. El hombre iba a bordo de una Jeep Renegade que iba haciendo zigzag y terminó chocando contra un auto estacionado. Al principio, se creyó que podía estar alcoholizado pero finalmente se conoció que le había sucedido.

El test de alcoholemia reveló que el conductor no había ingerido alcohol, sino que tenía un pico de hipoglucemia (se produce cuando el nivel de glucosa sanguínea baja demasiado como para que continúen las funciones corporales).

El servicio de emergencias lo revisó en el lugar y dentro del rodado, se halló medicación para personas diabéticas.

Precisamente, se cree que el medicamento podría haber ocasionado un efecto secundario e hizo que el automovilista (de 39 años de edad) perdiera el control y protagonizara una alarmante secuencia en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.