Lo filmaron en Altas Cumbres adelantando en doble línea y lo atraparon

Un conductor fue sancionado por múltiples infracciones viales luego de ser controlado por personal de Policía Caminera en la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 13, donde el test de alcoholemia arrojó resultado positivo y se constató que no contaba con licencia habilitante.

Por esta situación, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y se labraron las actuaciones de rigor.

Horas antes del procedimiento, el vehículo había sido identificado a través de un video difundido en redes sociales, en el que se lo observaba realizando un sobrepaso en doble línea amarilla sobre el Camino de las Altas Cumbres. Ese registro dio origen al inicio de actuaciones sumariales en la Comisaría de Mina Clavero.