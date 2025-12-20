Murió el hombre que sufrió una explosión en una casa de Carlos Paz

El hombre que había sufrido una explosión en su casa de Villa Carlos Paz y se encontraba internado en terapia intensiva, falleció en las últimas horas a causa de las heridas sufridas.

El hecho se produjo el pasado lunes 15 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Comodoro Rivadavia del barrio Solares de las Ensenadas, en la zona sur de la ciudad..

La víctima fue identificada como Diego Jerónimo Juncos, de 54 años de edad, quien se hallaba con asistencia respiratoria y pronóstico reservado luego de haber resultado con graves quemaduras.

Luego del hecho, Juncos había sido asistido en el Hospital Gumersindo Sayago, derivado al Instituto del Quemado y posteriormente llevado hacia la terapia intensiva del Hospital Córdoba.

Asimismo, vecinos del sector tuvieron que intervenir rápidamente para contener el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas, utilizando mangueras y baldes de agua hasta la llegada de los servicios de emergencia.