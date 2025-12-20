Murió un empleado rural tras sufrir una descarga eléctrica en un tambo

Un trágico accidente laboral ocurrió en las últimas horas en el departamento Unión, donde un empleado rural perdió la vida tras sufrir una aparente descarga eléctrica mientras realizaba tareas en un establecimiento lácteo.

El hecho tuvo lugar en un predio dedicado a la actividad tambera, ubicado en la localidad de Justiniano Posse. Hasta allí acudió un servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de un hombre de 74 años.

Según las primeras averiguaciones, la víctima se encontraba trabajando en el sector de extracción de leche cuando, por causas que aún se investigan, habría recibido una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

Personal policial intervino en el establecimiento y dio aviso a la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho. No se descarta la realización de peritajes técnicos en el sistema eléctrico del lugar.