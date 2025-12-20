Operativos simultáneos por robos sacuden barrios de Cruz del Eje

En las últimas horas, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de Cruz del Eje, en el marco de una investigación por robos calificados ocurridos recientemente en la ciudad.

Como resultado de los operativos, cuatro hombres de entre 24 y 40 años quedaron a disposición de la Justicia, señalados como presuntos involucrados en los hechos que se investigan.

Durante los procedimientos se secuestraron electrodomésticos, herramientas, prendas de vestir y otros objetos, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos y serán incorporados a las causas judiciales en curso.

Las actuaciones continúan bajo directivas del magistrado interviniente, mientras se avanza con el análisis del material incautado y la reconstrucción de los hechos.