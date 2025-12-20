Quién era el joven que perdió la vida en un choque fatal en Tanti

Un joven de 28 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido ayer a la madrugada sobre la Ruta 28, a la altura de Tanti. En las últimas horas, se conoció la identidad de la víctima y trascendió que sus restos fueron despedidos este sábado 20 de diciembre en la Sala Ágata de la Empresa Brandalise.

Ignacio Nahuel Feraud se trasladaba a bordo de una moto Honda Tornado, que por causas que se investigan, impactó contra una camioneta Ford Ranger (donde iba un hombre de 43 años).

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Ruta 28 y calle Las Rosas y Feraud resultó con graves heridas y falleció en el lugar.

En la causa, tomó intervención la justicia y se ordenaron una serie de pericias.