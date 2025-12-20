Recuperan una perra robada y secuestran motos en operativos policiales

Sur provincial: operativos simultáneos
Recuperan una perra robada y secuestran motos en operativos policialesTres de los involucrados son menores. También recuperaron una perra robada y secuestraron motos y réplicas de armas.
En distintos procedimientos realizados en el sur de la provincia, efectivos de la Policía de Córdoba demoraron a cinco personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta participación en hechos de amenazas y lesiones.
Durante los operativos, además, se logró recuperar una perra mestiza llamada “Negrita”, que había sido sustraída días atrás de su vivienda, y se procedió al secuestro de dos réplicas de armas de fuego y siete motocicletas vinculadas a las actuaciones.
Los procedimientos se desplegaron en las ciudades de Villa María, Pilar, General Deheza y Embalse, en el marco de acciones preventivas y de investigación coordinadas en distintos puntos del sur provincial.