Recuperan una perra robada y secuestran motos en operativos policiales

En distintos procedimientos realizados en el sur de la provincia, efectivos de la Policía de Córdoba demoraron a cinco personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta participación en hechos de amenazas y lesiones.

Durante los operativos, además, se logró recuperar una perra mestiza llamada “Negrita”, que había sido sustraída días atrás de su vivienda, y se procedió al secuestro de dos réplicas de armas de fuego y siete motocicletas vinculadas a las actuaciones.

Los procedimientos se desplegaron en las ciudades de Villa María, Pilar, General Deheza y Embalse, en el marco de acciones preventivas y de investigación coordinadas en distintos puntos del sur provincial.