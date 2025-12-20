Tiene 15 años y robó una moto en el centro, lo detuvieron

Un adolescente de 15 años fue detenido esta mañana tras haber robado una moto en el centro de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocer EL DIARIO, el hecho ocurrió alrededor de las 10 horas en la calle Moreno y trascendió que el menor fue interceptado por personal del Comando de Acción Preventiva.

Minutos antes, el joven había sido visto cuando manipulaba una Honda Biz 110cc. de color negra y trataba de darse a la fuga.

Al percatarse de la presencia policial, huyó del lugar y arrojó algunos elementos a la vía pública. Finalmente, fue controlado a metros del lugar y se le secuestraron dos tijeras.