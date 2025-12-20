Ucacha: investigan la descompensación de una mujer y su bebé

Ucacha. En las últimas horas, una mujer de 23 años y su bebé de un mes de vida fueron asistidos en un centro médico de la localidad de Ucacha, luego de haberse descompensado en un domicilio particular. De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos habrían presentado un cuadro compatible con la ingesta de un alimento que contendría medicamentos.

La mujer y el niño fueron estabilizados por el personal de salud y posteriormente derivados a distintos nosocomios de la provincia para una mejor atención.

En el marco de la investigación, personal policial de la Departamental Juárez Celman realizó un allanamiento en el domicilio vinculado al hecho, donde se procedió al secuestro de diversos elementos relacionados con la causa.

El caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de La Carlota, quien lleva adelante las averiguaciones correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido.