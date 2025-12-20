Un detenido en el centro de Carlos Paz con droga, dinero y una balanza

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en Villa Carlos Paz tras ser sorprendido con más de 70 dosis de estupefacientes ocultas en una mochila, durante un control policial realizado en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 23 horas, en la intersección de calles D’Elía y 9 de Julio, cuando personal de la Departamental Punilla llevó adelante un operativo de rutina. Durante la requisa, los efectivos constataron que el sujeto transportaba una importante cantidad de droga fraccionada.

Además de los estupefacientes, se procedió al secuestro de dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos que refuerzan la hipótesis de comercialización. Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo colaboraron efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el detenido fue trasladado a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.