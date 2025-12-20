Un joven perdió el control de su moto, chocó contra un auto estacionado y murió

Un joven de 22 años de edad perdió el control de la moto que conducía, se estrelló contra un auto estacionado y murió. El trágico hecho se registró este sábado 20 de diciembre en horas de la mañana en la calle Marcelo Torcuato de Alvear al 1500, en la ciudad de Río Cuarto.

Se investiga cómo se produjo el trágico episodio y trascendió que el motociclista falleció en el acto.

En el lugar, se hicieron presentes efectivos policiales y el personal de un servicio de emergencias y se constató la muerte del joven, quien sufrió graves heridas a causa del impacto.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el hecho.