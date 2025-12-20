Valentina Márquez protagonizó un escándalo vial en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Un escándalo vial tuvo lugar durante la madrugada del jueves en la autopista Córdoba–Villa Carlos Paz, y fue protagonizado por la cantante Valentina Márquez y su pareja, Dante Simón Aguirre, tras un control de la Policía Caminera.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos detuvieron un Mercedes-Benz que circulaba en dirección a la villa serrana. Durante el procedimiento, los policías advirtieron una infracción grave: el traslado de un menor en el asiento delantero, práctica prohibida por la normativa vigente. En ese momento, el niño se encontraba en brazos de la cantante.

Según se informó, el conductor reaccionó de manera alterada ante la observación policial, se identificó como “cantante” y aseguró que “iba a haber novedades por lo sucedido”. Posteriormente, se negó a firmar la infracción, lo que generó un momento de tensión con el personal actuante.

El hecho quedó registrado en el marco de un control vehicular de rutina y fue elevado a las autoridades correspondientes para su seguimiento administrativo.