Video: conductor zigzagueaba por la Av. Cárcano y terminó chocando

Sucesos
sábado, 20 de diciembre de 2025 · 02:52

Villa Carlos Paz. Un hombre en aparente estado de ebriedad manejó ayer de manera peligrosa su automóvil por la transitada Av. Cárcano de Villa Carlos Paz y terminó chocando a un vehículo estacionado.

El descontrolado conductor iba haciendo zigzag por la carpeta asfáltica y fue filmado por dos hombres que se trasladaban en un rodado que venía detrás, quienes además le tocaron reiteradas veces bocina para que se detenga, aunque con resultado infructuoso.

Finalmente y luego de chocar a otros vehículos, terminó impactando por detrás a un rodado que se encontraba estacionado. A pesar de la situación intentó huir, pero fue detenido por otras personas y un agente policial que llegó en ese momento.

En otro video, puede verse al conductor siendo asistido por personal de un servicio de emergencias, en aparente estado de ebriedad.

 

 

