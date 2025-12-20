Violento ataque en Frontera: un hombre perdió un ojo

Un grave episodio de violencia urbana se registró en las últimas horas en la ciudad de Frontera, donde un hombre resultó con heridas de extrema gravedad tras ser atacado mientras circulaba en motocicleta junto a su pareja embarazada.

Según se informó, la víctima recibió el impacto de un proyectil en el rostro, presuntamente disparado con una gomera, cuando se desplazaba por la vía pública. El hecho habría ocurrido en el marco de conflictos previos entre las partes involucradas, aunque testigos señalaron que el hombre no respondió a provocaciones iniciales y que el ataque se produjo cuando ya se retiraba del lugar.

Durante el ataque, el motociclista recibió varios impactos, uno de los cuales dio directamente en el rostro y le provocó una lesión ocular irreversible. A raíz del golpe, perdió el control del rodado y ambos ocupantes cayeron violentamente al asfalto.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Fuentes médicas confirmaron que, pese a los esfuerzos del personal de salud, no fue posible salvar el ojo afectado debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer que lo acompañaba, quien cursa un embarazo, también recibió asistencia médica tras la caída, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. El violento episodio vuelve a encender el debate sobre la creciente violencia en espacios públicos y el uso de elementos potencialmente letales en conflictos personales.