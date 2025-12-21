Acosaba a una nena de Córdoba y lo detuvieron en Entre Ríos

Este viernes, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville llevó adelante un operativo en la localidad entrerriana de Larroque, donde fue detenido un hombre de 41 años acusado de grooming, distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, delitos agravados por la edad de las víctimas.

La investigación se inició en el ámbito judicial de Bell Ville y tiene como víctima local a una niña de 12 años. A partir de las tareas de análisis digital, los investigadores lograron identificar al sospechoso y avanzar con el procedimiento fuera de la provincia.

Durante el operativo se secuestraron dispositivos informáticos y se recolectó evidencia digital que permitiría establecer vínculos con una red nacional de pedofilia, según indicaron fuentes judiciales. El material incautado será peritado en el marco de la causa.

En el procedimiento participaron áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, junto a efectivos de la Policía Judicial, la Policía de Córdoba y fuerzas de seguridad de la provincia de Entre Ríos, en una acción coordinada entre jurisdicciones.

Para la recolección y preservación de pruebas se utilizó el sistema CAPTA, una herramienta tecnológica desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba que permite asegurar la cadena de custodia digital y el análisis técnico de la evidencia incorporada a la causa.