Adelantamiento prohibido en zona turística terminó en denuncia penal

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que denunciará penalmente al conductor de una camioneta VW Amarok luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa una maniobra de adelantamiento en doble línea, considerada de alto riesgo para la seguridad vial.

El hecho habría ocurrido sobre la Ruta 109, en proximidades de La Cumbrecita, una zona de tránsito turístico y trazado sinuoso. A partir de la viralización de las imágenes, la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito iniciará la presentación correspondiente en el ámbito de la Justicia penal para que se investigue la conducta registrada.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que el material audiovisual muestra una acción temeraria y sumamente peligrosa, con potencial riesgo para terceros, lo que motivó la intervención inmediata del área especializada.

“Este tipo de conductas demuestran un profundo desprecio por la vida propia y ajena. Es por eso que, a partir del video viralizado, instruí al área de Prevención de Accidentes de Tránsito para que haga la presentación correspondiente a la Justicia”, expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.