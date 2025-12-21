Alejandra Monteoliva designó a su primera cúpula en la Policía Federal

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, designó en las últimas horas a su primera cúpula de la Policía Federal, con dos cambios y con la ratificación de una mujer dentro de la plana mayor.

Además, ratificó al comisario general Luis Rollé como jefe de la PFA y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los nombramientos fueron oficializados por medio de la Orden del Día Interna (ODI) número 235 de la fuerza. Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad, que asumió hace poco más de dos semanas, resaltó la gestión de su antecesora Patricia Bullrich y garantizó su continuidad: “La ‘Doctrina Bullrich’ sigue más vigente que nunca”.

Allí se estableció que la comisario mayor Mirna Edith Speranza continúe en la Superintendencia de Seguridad de Estado, antes llamada de Seguridad y Custodia.

Esa es la única mujer en la plana mayor de la PFA, lo mismo que había ocurrido en 2024, con apenas un cupo femenino.

En tanto, el comisario mayor Juan José Mingorance reemplazó al comisario general Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, mientras que el comisario mayor Gustavo Alberto Núñez sustituyó al comisario mayor Mauricio Adrián Barrera en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos (antes era Superintendencia Federal de Bomberos).

El resto continúa igual, más allá que algunas áreas cambiaron de nombres, como Drogas Peligrosas, que ahora es Investigaciones contra el Narcotráfico y sigue a cargo del comisario general Marcelo Laures.

Otra que modificaron fue la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ya que le acortaron el nombre y quedó sólo de Comunicaciones, con la continuidad del comisario general Juan Manuel Beltrán.

Otra que cambió fue Intervención Territorial, ya que ahora se llama Superintendencia de Operaciones Policiales y se mantuvo al frente del comisario general Carlos Vallini.

En tanto, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) , los dos cargos más altos eran Proyecto Central de Investigaciones y Operaciones Federales y Proyecto Central de Coordinación Federal .

Sin embargo, ahora cambiaron de nombre y pasaron a llamarse Departamento Federal de Investigaciones el primero y Departamento Federal de Coordinación, el segundo.

De todas maneras, mantuvo a los dos comisarios generales como jefes: Pascual Bellizzi en investigaciones y Marcelo Omar Farías en Coordinación.

En las otras Superintendencias siguen al frente sin modificación alguna el comisario general Fausto Fernando Núñez en Agencias Federales de Investigación; el comisario mayor Martín de Cristóbal en Investigaciones Federales; y el comisario mayor Favio Adrián Fara en Bienestar.

En las Direcciones Generales de PFA (segunda línea de la cúpula) el comisario mayor Jorge Andrés Romero reemplazó al comisario mayor Daniel Enrique Pérez en Personal, mientras que el comisario general Pablo Bruni fue designado en Planeamiento y Evaluación.

Asimismo, el comisario mayor Gonzalo Pelacchi fue nombrado en la Dirección General de Instrucción (antes estaba en Secretaría General con retención en Planeamiento y Desarrollo Estratégico).

En tanto, se mantienen en sus cargos el comisario general Néstor Fabián Zoya (Dirección General de Asuntos Internos), el comisario general Carlos Rodríguez Adrover (Dirección General de Inteligencia Criminal), el comisario mayor Marcelo Chiappero (Dirección General de Cooperación Internacional INTERPOL) y el comisario mayor Marcelo Julián Orlando (Dirección General de Asuntos Jurídicos).

Los nuevos jefes ya asumieron en sus nuevas funciones este fin de semana.

El siguiente es el detalle de la nueva cúpula de la Policía Federal:

-JEFE: comisario general Luis Rolle (SIGUE).

-SUBJEFE: comisario general Mariano Giuffra (SIGUE).

-Departamento Federal de Investigaciones: comisario general Pascual Bellizzi (SIGUE).

-Departamento Federal de Coordinación: comisario general Marcelo Omar Farías (SIGE).

-Superintendencia de Investigaciones Federales: comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal (SIGUE).

-Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico: comisario general Marcelo Oscar Laures (SIGUE).

-Superintendencia de Seguridad de Estado: comisario mayor Mirna Edith Speranza (SIGUE).

-Superintendencia de Agencias Federales de Investigación: comisario general Fausto Fernando Núñez (SIGUE).

-Superintendencia de Operaciones Policiales: comisario general Carlos Vallini (SIGUE).

-Superintendencia de Administración: comisario mayor Juan José Mingorance.

-Superintendencia de Bienestar: comisario mayor Favio Adrián Fara (SIGUE).

-Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos: comisario mayor Gustavo Alberto Núñez.

-Superintendencia de Comunicaciones: comisario general Juan Manuel Beltrán (SIGUE).

---

-Dirección General de Personal: comisario mayor Jorge Andrés Romero.

-Dirección General de Asuntos Internos: comisario general Néstor Fabián Zoya (SIGUE).

-Dirección General de Inteligencia Criminal: comisario general Carlos Luis Rodríguez Adrover (SIGUE).

-Dirección General de Cooperación Policial Internacional (Interpol): comisario mayor Marcelo Fabián Chiappero (SIGUE).

-Dirección General de Asuntos Jurídicos: comisario mayor Marcelo Julián Orlando (SIGUE).

-Dirección General de Instrucción: comisario mayor Gonzalo Adrián Pelacchi.

-Dirección General de Planeamiento y Evaluación: comisario general Pablo Bruni.