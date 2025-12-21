Cayeron una pareja y una joven que reclutaba clientes por venta de drogas

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo este domingo un operativo en la localidad de San Marcos Sud, que culminó con tres personas detenidas y el secuestro de estupefacientes y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

Los procedimientos se desarrollaron en dos domicilios ubicados sobre calles Diamante s/n y Río Cuarto s/n, donde los investigadores incautaron 105 dosis de cocaína, 140 mil pesos en efectivo, una motocicleta y distintos elementos de interés para la causa.

Según se informó, una pareja de 25 y 35 años comercializaba estupefacientes bajo la modalidad kiosco y delivery, mientras que una mujer de 21 años cumplía el rol de reclutadora de clientes, contactando compradores para concretar las ventas.

La investigación y el operativo fueron supervisados por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Bell Ville, que dispuso el traslado de los detenidos y el envío de todo lo secuestrado a sede judicial.