Choque entre un auto y una moto dejó un herido en Bialet Massé

Bialet Massé. Un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en la localidad de Bialet Massé dejó como saldo a un hombre de 70 años con lesiones, luego de un choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la Ruta Nacional 38.

El siniestro se registró alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de Ruta 38 y Roque Sáenz Peña, en barrio Suncho Huayco. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un vehículo Fiat Uno, conducido por un hombre de 36 años, y una motocicleta Corven Triax, al mando de un adulto mayor.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió escoriaciones y laceraciones, por lo que debió ser asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Domingo Funes para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.