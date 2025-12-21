Cosquín: una creciente dejó a una mujer atrapada en medio del río

Esta tarde, alrededor de las 15.33, se desplegó un operativo de rescate en el río Cosquín, en el sector cercano al balneario La Juntura de los Ríos, luego de que una mujer ingresara al cauce en momentos en que el nivel del agua aumentaba de manera significativa.

La situación se produjo a raíz de una creciente proveniente del río Yuspe, que generó una fuerte correntada. La mujer fue arrastrada por el caudal y logró refugiarse sobre una piedra ubicada en el centro del río, donde quedó aislada y sin posibilidad de regresar por sus propios medios a la margen.

Ante el alerta, cuatro bomberos voluntarios, equipados con elementos de rescate y seguridad, iniciaron maniobras específicas para este tipo de emergencias. Mediante el uso de técnicas adecuadas, el personal consiguió hacer contacto con la mujer y retirarla del lugar de manera segura.

En el operativo también participaron Guardia local municipal, Policía de Córdoba y el servicio de emergencias médicas CREMED, que realizó controles clínicos preventivos. La mujer no presentó lesiones.