Creciente y cierres de vados luego de las lluvias en Punilla

Las lluvias registradas durante la madrugada en las cuencas de los ríos San Antonio y Cosquín generaron una creciente significativa en ambos cursos de agua, lo que derivó en la activación del Sistema de Alerta Temprana de Crecientes (SATC) y el cierre preventivo de vados en distintos puntos del valle de Punilla.

Según el informe emitido por Bomberos y DUAR Punilla, entre las 04:20 y las primeras horas de la mañana se registraron acumulados importantes en zonas altas, medias y bajas de la cuenca del río San Antonio, con valores destacados en Villa Carlos Paz (33 mm), Puesto Garay (28 mm) y Los Gigantes (26 mm). Los promedios generales fueron de 13,4 mm en cuenca alta, 11,4 mm en cuenca media y 9,25 mm en cuenca baja, mientras que en el perilago San Roque se midieron 30,67 mm.

Estos aportes provocaron una suba progresiva del caudal, con registros de 1,45 metros en la confluencia de El Cajón y valores en aumento en distintos tramos del río.

En paralelo, la cuenca del río Cosquín también mostró un comportamiento creciente tras las lluvias, con mediciones de 27 mm en La Hoyada, 33 mm en Villa Caeiro y niveles que alcanzaron los 3,56 metros en San José. El promedio general de la cuenca fue de 18 mm, mientras que en el río Las Mojarras se registró un promedio de 21,2 mm.

Más tarde, alrededor de las 10:27, personal del DUAR Punilla realizó un control preventivo del río San Antonio, constatando un incremento total del nivel de aproximadamente 1,5 metros hasta el ingreso a la ciudad, sin novedades operativas.

Ante este escenario, se dispuso el cierre de vados y pasos de cruce, y se solicitó a vecinos y visitantes evitar acercarse a los cauces, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal de emergencia hasta que la situación se normalice.