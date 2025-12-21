Despiden mañana a la policía atropellada durante un control vial en Oliva

Este lunes se realizará en la ciudad de Córdoba la despedida de la oficial de la Policía de Córdoba que perdió la vida tras ser atropellada mientras cumplía funciones en un control vial en la ciudad de Oliva.

La víctima fue identificada como Milagros Celeste Cuello, de 24 años, integrante de la Patrulla Rural. El hecho ocurrió el sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del Hospital Vidal Abal, cuando una camioneta Ford F-100 perdió el control e impactó contra la agente, que se encontraba realizando un operativo preventivo debidamente señalizado.

Tras el impacto, personal de emergencias constató el fallecimiento de la oficial en el lugar. El conductor del vehículo quedó a disposición de la Justicia y la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades.

El velatorio se lleva a cabo en Sala “A”, ubicada en Echeverría 2184, en barrio Mariano Balcarce, donde familiares, amigos y compañeros de la fuerza acompañan a la familia en horas de profundo dolor.

El sepelio está previsto para este lunes a las 11 horas en el Cementerio Parque Azul, donde se realizará la inhumación de los restos.