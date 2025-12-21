Despiste y vuelco en la autopista Carlos Paz–Córdoba

Un accidente vehicular se registró ayer, alrededor de las 13:05, sobre la Autopista Carlos Paz–Córdoba, a la altura de Malagueño, cuando un automóvil despistó y terminó volcando por causas que aún se investigan.

Al arribar los servicios de emergencia, se constató que el conductor, único ocupante del vehículo, se encontraba fuera del habitáculo. En el lugar se desplegó un operativo preventivo para asegurar la zona y verificar el estado general del rodado.

En el procedimiento intervinieron Bomberos de Malagueño, Policía Caminera y equipos de emergencia y rescate, que trabajaron de manera coordinada para normalizar la situación y garantizar la seguridad en la autopista.