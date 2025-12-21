Detuvieron a un hombre en Nueva Córdoba con un inhibidor de alarmas
Un hombre de 43 años fue detenido durante la noche en barrio Nueva Córdoba, luego de que personal policial detectara que llevaba consigo un inhibidor de alarmas.
El procedimiento se llevó a cabo en calle José Manuel Estrada al 300, donde los efectivos realizaron un control y secuestraron una riñonera que contenía cableado, un pulsador y un dispositivo tipo handy con auriculares, utilizado presuntamente para inhibir sistemas de cierre y alarmas de vehículos.
Tras el operativo, el aprehendido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición del magistrado interviniente, que investiga el hecho.