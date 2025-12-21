Dos hombres robaron una moto a una joven y chocaron al huir

Dos hombres fueron interceptados esta madrugada en barrio San Fernando luego de robarle una motocicleta a una joven. La secuencia se frustró cuando, durante la huida, ambos chocaron entre ellos, provocando la caída de los dos rodados.

Según se informó, uno de los hombres conducía la moto sustraída y terminó impactando contra la motocicleta manejada por su acompañante, lo que puso fin a la fuga a pocos metros del lugar del hecho.

Como consecuencia del impacto, ambos resultaron con lesiones leves y debieron ser trasladados al Hospital de Urgencias, donde quedaron bajo observación. La motocicleta robada fue recuperada.