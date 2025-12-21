Escapaban tras un robo y terminaron chocando contra una casa

Anoche, personal policial detuvo a un hombre de aproximadamente 25 años luego de un robo y una persecución que terminó con un choque contra una vivienda en barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició tras un llamado que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido en barrio Avenida, donde dos personas dañaron el vidrio de una camioneta estacionada y sustrajeron una rueda de auxilio. Ambos se desplazaban en un Fiat Qubo.

Al advertir la presencia policial, emprendieron la huida, lo que derivó en un seguimiento controlado que concluyó en calle Agustín Roque Arias al 1300, cuando el vehículo colisionó contra una vivienda. En ese momento, uno de los involucrados logró escapar a pie, mientras que el otro fue reducido en el lugar.

El hombre detenido fue trasladado al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, ya que presentaba escoriaciones en el rostro, quedando posteriormente a disposición de la Justicia. El segundo involucrado es intensamente buscado.