Hallan a un hombre sin vida en un tambo sobre la Ruta 3

Este viernes, una persona fue hallada sin vida en un campo donde funciona un tambo, ubicado en zona rural sobre la Ruta Nacional N° 3, luego de un llamado que advertía sobre un empleado descompensado en el lugar.

Al arribar al establecimiento, personal de Re Emergencias constató la presencia de un hombre mayor de edad, tendido en el suelo. Tras la evaluación inicial, se confirmó la ausencia de signos vitales, por lo que se dio inmediata intervención a la Policía para el inicio de las actuaciones correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento podría estar vinculado a una descarga eléctrica, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente y quedó supeditada al arribo del médico policial, quien deberá determinar con precisión las causas del deceso.

Según los primeros datos, la persona fallecida sería oriunda de la provincia de Entre Ríos. En el lugar trabajaron Re Emergencias, Policía y Bomberos, quienes colaboraron en el operativo y en la preservación de la escena.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.