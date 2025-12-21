Investigan el brutal asesinato de una mujer y su hija de 13 años

La Justicia investiga el brutal doble homicidio de una mujer y su hija de 13 años, quienes fueron encontradas sin vida en su vivienda tras haber sido apuñaladas. Las víctimas fueron identificadas como Vanessa Sani, de 45 años, y su hija adolescente.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre Unión Argentino, en cercanías de la costanera del río Quinto. El macabro hallazgo se produjo el sábado, luego de que vecinos alertaran a la Policía al notar la prolongada ausencia de madre e hija.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que ambas presentaban heridas de arma blanca y se encontraban sin signos vitales. La investigación quedó a cargo de la fiscal Gisela Milstein, junto a personal de la División de Delitos, quienes trabajan para esclarecer lo sucedido.

Según las primeras averiguaciones, los investigadores buscan a una mujer joven como principal sospechosa. Se trataría de una persona que habría convivido de manera ocasional con las víctimas y que actualmente permanece desaparecida, por lo que se intensificaron las tareas de búsqueda.