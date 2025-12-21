La Justicia rechazó el pedido de "La Toretto" para trabajar como niñera

La Justicia de La Plata rechazó el pedido de salidas laborales presentado por Felicitas Alvite, conocida públicamente como “La Toretto”, quien cumple prisión domiciliaria imputada por el homicidio del motociclista Walter Armand, ocurrido en abril de 2024 durante una carrera ilegal en la capital bonaerense.

La solicitud había sido elevada por la defensa de la joven ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, con el objetivo de que se le permitiera trabajar como niñera mientras permanece detenida en una vivienda de la localidad de City Bell. Según argumentó su abogado, Flavio Gliemmo, existía una propuesta concreta para cuidar a un niño de un año y medio en una casa cercana a su domicilio.

Sin embargo, en una resolución conocida este viernes 19 de diciembre, el juez Claudio Joaquín Bernard resolvió rechazar el planteo al considerar que no se encuentran dadas las condiciones necesarias para flexibilizar el régimen de detención. El magistrado sostuvo que la oferta laboral no fue debidamente acreditada y que tampoco existe un sistema de control efectivo que permita supervisar el cumplimiento de la medida solicitada.

“La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control, como el monitoreo electrónico, nos llevan a sostener que la petición no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario”, señaló Bernard en el fallo.

La fiscalía y la querella rechazaban que La Toretto trabajara

Antes de que el Tribunal adoptara una decisión, tanto la fiscalía como la querella fueron consultadas y se manifestaron en contra del pedido. Tras conocerse el rechazo judicial, la familia de la víctima expresó públicamente su repudio a la solicitud. A través de un comunicado difundido en redes sociales, señalaron que “no alcanza con que haya matado a una persona y no esté presa en la cárcel, sino que también pretende tener salidas laborales”.

El caso generó una fuerte conmoción en La Plata y volvió a instalar el debate sobre los delitos viales y las morigeraciones de la prisión preventiva. Alvite está acusada de haber atropellado y causado la muerte de Walter Armand, de 37 años, durante la noche del 12 de abril de 2024, en la esquina de las calles 13 y 532, mientras participaba de una picada ilegal.

A gran velocidad

Las pericias indicaron que la joven circulaba a más de 90 kilómetros por hora y que había cruzado varios semáforos en rojo antes del impacto. Parte del recorrido y el momento del choque quedaron registrados por cámaras de seguridad de la ciudad.

Alvite permanece a la espera del juicio oral imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. En la misma causa también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de la acusada, imputada por su participación en la carrera bajo la figura de “prueba de velocidad”. Ambas fueron inhabilitadas para conducir.

La decisión judicial vuelve a poner el foco en la gravedad del caso y en los límites que impone la ley para otorgar beneficios a imputados por delitos viales con resultado fatal, mientras se aguarda la fecha del juicio.