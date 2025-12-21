Naranjitas exigían dinero y golpearon a un hombre durante recital en el Kempes

En el marco del operativo de seguridad desplegado por el recital de Pity Álvarez en el Estadio Kempes, personal policial intervino anoche en dos hechos distintos protagonizados por naranjitas en la zona.

Según se informó, uno de los hombres fue interceptado luego de exigir dinero a conductores de dos colectivos que circulaban por el sector afectado al evento.

En un segundo procedimiento, otro naranjita agredió con un palo a un hombre, provocándole lesiones en el rostro. La víctima debió ser trasladada al Hospital Eva Perón para su atención médica.

Durante las actuaciones, se secuestraron dos chalecos reflectivos vinculados a los hechos y ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia.