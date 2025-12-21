Robaron una rueda de auxilio y chocaron cuando huían

Córdoba. Un hombre de aproximadamente 25 años fue detenido anoche tras protagonizar un hecho delictivo y colisionar contra una vivienda durante su huida, en barrio Las Flores II de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo luego de un seguimiento controlado por parte del personal policial en calle Agustín Roque Arias al 1300. Según informaron fuentes oficiales, el detenido circulaba junto a otro individuo —que logró darse a la fuga— a bordo de un vehículo Fiat Qubo.

Momentos antes, ambos sujetos habían sustraído una rueda de auxilio de una camioneta Nissan Kicks que se encontraba estacionada en calle Sipe Sipe al 1557, en barrio Avenida. Para cometer el robo, ocasionaron daños en el vidrio de la luneta del rodado.

Durante la fuga, el vehículo impactó contra una vivienda, lo que permitió la aprehensión de uno de los involucrados. El otro ocupante logró escapar del lugar. El detenido fue trasladado al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, donde recibió atención médica por presentar escoriaciones en el rostro.

El hecho quedó a disposición de la Justicia.