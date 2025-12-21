Un árbol cayó sobre un auto estacionado durante la tormenta

Córdoba. Un árbol cayó sobre un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública durante la madrugada de este sábado, como consecuencia de las fuertes tormentas que afectaron a la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en boulevard San Juan al 724, en barrio Güemes, donde personal policial acudió tras ser alertado por la situación. El árbol impactó sobre un vehículo Volkswagen Fox, provocando daños materiales, principalmente en el techo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el rodado se encontraba sin ocupantes al momento del incidente.