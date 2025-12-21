Un automovilista murió tras volcar en la ruta A-175 en Cruz del Eje

Un hombre de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del martes en la ruta provincial A-175, a la altura del kilómetro 42, en el paraje Santo Domingo, departamento Cruz del Eje.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se intentan establecer, la víctima se conducía en una camioneta cuando perdió el control del vehículo y protagonizó un vuelco. A raíz del impacto, sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Hasta el sitio del siniestro acudieron efectivos policiales y un servicio de emergencias médicas, que constataron el deceso del conductor. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía y de la Justicia, que investigan las circunstancias del hecho.