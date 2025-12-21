Una efectivo policial falleció al ser embestida por un automovilista

En horas de la tarde, en ruta nacional 9, km 606, a la altura de la ciudad de Oliva, una joven efectivo policial de 24 años fue embestida por una camioneta, mientras realizaba un control junto a otros dos efectivos.

Por causas que se investigan, una camioneta Ford F100 conducida por un hombre mayor de edad embistió a la uniformada en un control de la Patrulla Rural. Inmediatamente se realizó un cordón sanitario, en primera instancia fue trasladada a un hospital zonal y luego al nosocomio de Villa María, donde finalmente se constató su deceso.

La efectivo que ostentaba la jerarquía de Oficial Ayudante llevaba un año dentro de las fuerzas policiales. Tanto el conductor como el vehículo involucrado quedaron a disposición de la Fiscalía única de Oliva a cargo de la Dra. Patricia Baulies.