Una mujer sufrió fracturas y activó un rescate en plena sierra

Rescate en alta montaña
Una mujer sufrió fracturas y activó un rescate en plena sierraEl ascenso se inició esta tarde hacia el sector del Avión Caído, una zona de difícil acceso y con límites de jurisdicción
Esta tarde, alrededor de las 16, bomberos de Yacanto iniciaron un operativo de rescate en Sierras Grandes para asistir a una mujer de 60 años que habría sufrido fracturas mientras se encontraba en el sector conocido como Avión Caído.
Los rescatistas avanzan hacia la bifurcación y el área del Avión Caído, un punto de complejo acceso, con extensos recorridos a pie y topografía exigente, además de tratarse de un sector ubicado en límites de jurisdicción.
Las condiciones climáticas juegan un rol determinante durante el operativo, ya que posibles variaciones pueden afectar el avance y la seguridad del equipo en un entorno serrano de alta montaña.