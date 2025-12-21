Volcó una ambulancia que trasladaba a una mujer fallecida

Este sábado a la madrugada, una ambulancia de la Cooperativa de Electricidad de Vicuña Mackenna (CEYAL) volcó mientras trasladaba el cuerpo de una mujer fallecida para un servicio de velatorio. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 631, al norte de la ciudad.

Por motivos que se investigan, el utilitario perdió estabilidad y volcó sobre la traza nacional. Al lugar acudieron Policía Caminera y bomberos, quienes asistieron al chofer y al acompañante. Ambos fueron trasladados a un centro de salud para controles de observación y prevención.

El tránsito se vio afectado de manera momentánea mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad en el sector.