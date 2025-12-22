Cayeron tres personas por un robo millonario en un comercio de Villa Dolores

Tres personas quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación de alta complejidad por un robo ocurrido en un comercio de Villa Dolores durante el mes de agosto. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Mendoza y Córdoba, con participación de fuerzas interprovinciales.

Según se informó, la causa es llevada adelante por la Brigada de Investigaciones de la Departamental San Javier, con colaboración de la Policía Interprovincial. El hecho investigado consistió en el ingreso violento a un local comercial, donde fue forzada una caja de seguridad y se sustrajo una importante suma de dinero.

En las últimas horas, una mujer de 32 años y un hombre de 38, ambos de nacionalidad chilena, fueron localizados en la provincia de Mendoza, en zona de límite internacional con Chile, con intervención de Gendarmería Nacional. Sobre ambos pesaban órdenes judiciales vigentes emitidas por la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 1.

De manera simultánea, en la ciudad de Córdoba se concretaron allanamientos que permitieron poner a disposición judicial a una tercera persona, quien además estaría vinculada a otros hechos contra la propiedad ocurridos en la provincia de Santa Fe. Esta situación derivó en una actuación conjunta de los organismos judiciales intervinientes.

Durante la investigación, que continúa en curso, se secuestraron elementos digitales y otros materiales de interés probatorio. La causa es instruida por la Fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Lucrecia Zambrana, y no se descarta la individualización de más personas involucradas.

Las personas implicadas están imputadas por el delito de robo doblemente calificado, por haberse cometido en lugar poblado, en banda y por escalamiento.