Choque entre un auto y una moto en San Antonio de Arredondo

Una moto y un auto chocaron anoche en el centro de San Antonio de Arredondo y una mujer resultó con heridas leves. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles Héroes de Malvinas y Mayor Falconier.

En el siniestro, se vio involucrada una motocicleta Honda 150 (donde se trasladaba una joven de 24 años) y un Chevrolet Ónix (el cual era conducido por un hombre de 38 años).

A causa del impacto, la ocupante del rodado menor sufrió escoriaciones leves y afortunadamente, no fue necesario su traslado hacia el Hospital Gumersindo Sayago.