Condenaron al ginecólogo Diego Clementi por abusar de sus pacientes

El ginecólogo Diego Javier Clementi fue condenado a la pena de 14 años de prisión por abusar de sus pacientes cuando se dirigían a su consultorio, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La Justicia lo declaró penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por cinco hechos, y gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal por tres hechos.

Clementi cumplirá la sentencia bajo la modalidad del arresto domiciliario y será monitoreado con una tobillera electrónica, al tiempo que el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora le prohibió salir del país.

Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina y se le deberán extraer muestras de ADN para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas.

A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, denunció que el acusado seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos.