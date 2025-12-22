Detuvieron a un joven que robó una bicicleta en la Terminal

Un joven fue aprehendido en la zona oeste de Villa Carlos Paz luego de haber robado una bicicleta en la Terminal. Lo atraparon alrededor de las 21,30 horas en la calle Cimarosa, en el sentido que conduce hacia la localidad de Estancia Vieja.

El sujeto tiene 25 años y se había apoderado de una bicicleta KSW Rodado 29 de color blanca.

Tras la denuncia que hizo su propietario, con las descripciones aportadas y gracias a la utilización de las cámaras de seguridad, se hizo un operativo cerrojo que permitió controlar y aprehender al sospechoso y recuperar la bicicleta.