Detuvieron a un naranjita trucho que cobraba el estacionamiento en Carlos Paz

Un hombre que cobraba el estacionamiento de forma ilegal fue detenido durante las últimas horas en la Avenida Irigoyen de Villa Carlos Paz. El «naranjita trucho» fue interceptado alrededor de las 22 horas en las inmediaciones de un bar ubicado en Villa Domínguez, y trascendió que no contaba con la autorización municipal.

El sujeto tiene 35 años de edad y había sido denunciado por vecinos, quienes manifestaron que estuvo durante toda la tarde pidiéndole dinero a los automovilistas que estacionaban en el sector.

Se procedió a su control y se constató que en su poder, tenía más de 40 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, se ordenó su inmediato traslado hacia la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.