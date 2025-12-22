Diez allanamientos y 13 detenidos tras un operativo antidrogas en Córdoba

Luego de seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un megaoperativo en la ciudad de Córdoba que permitió desbaratar una organización dedicada a la comercialización de drogas ilícitas. El procedimiento culminó con la detención de 13 personas, entre ellas tres hermanos, y el secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo.

El operativo incluyó diez allanamientos simultáneos realizados en distintos barrios de la capital provincial: San Roque, Villa Aspacia, Villa Adela, Villa Martínez, Parque Ituzaingó (dos domicilios), Residencial San Roque, Las Flores (dos) y Las Violetas.

Como resultado del trabajo conjunto entre el personal de investigaciones de la FPA y los equipos de canes detectores de narcóticos, se incautaron 858 dosis de marihuana, 350 dosis de cocaína, una suma de $1.904.600 en efectivo y diversos elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la información oficial, cuatro de los domicilios allanados funcionaban como puntos de venta de estupefacientes y tres de los detenidos contaban con antecedentes por narcotráfico.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que ordenó el traslado de los detenidos y de las evidencias a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.