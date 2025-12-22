El conductor que chocó y mató a una policía quiso escaparse del control

La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, confirmó que el conductor que chocó y mató a una policía en un control sobre la Ruta 9 había intentado darse a la fuga. Milagros Cuello tenía 24 años y realizaba una requisa policial entre las localidades de Oliva y James Craik cuando fue atropellada por una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre que fue detenido e imputado de homicidio culposo.

El caso provocó una fuerte conmoción en Córdoba y trascendió que la oficial se habría egresado hace apenas un año de la Escuela de Policía Libertador José de San Martín.

«Él tiró su camioneta en contra de los policías. Los otros pudieron saltar hacia la banquina. Esta chica estaba parada de espaldas y no pudo evitar ser embestida»; dijo la funcionaria judicial en diálogo con El Doce.

Pero además, se constató que la camioneta que conducía se encontraba «en pésimas condiciones de circular» y se cree que esto habría motivado la maniobra para evadir el control.