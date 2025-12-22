Exigía dinero para estacionar y terminó reducido tras forcejear con la Policía

Tras denuncias al 911, personal policial intervino este lunes a un naranjita señalado por exigir dinero a conductores y protagonizar una riña en la vía pública.

El procedimiento se concretó en barrio Nueva Córdoba, luego de reiterados llamados al 911 realizados por automovilistas que denunciaron exigencias de dinero para poder estacionar en la zona. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y recibieron además el señalamiento de vecinos que indicaron que el mismo hombre se encontraba involucrado en una pelea con otra persona.

Durante el control, el involucrado reaccionó de manera violenta, forcejeó con el personal policial e intentó escapar, llegando a golpear a los efectivos en su intento de huida. Finalmente, fue reducido y puesto a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes.