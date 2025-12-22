Fatal accidente en Ruta 38: un motociclista murió y tres jóvenes resultaron heridos

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 38, en el norte de la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 117, en el tramo que une San Marcos Sierras con Cruz del Eje, en medio de condiciones climáticas adversas, con lluvia al momento del hecho.

Por causas que aún se investigan, se produjo un choque frontal que involucró a tres vehículos: una motocicleta Brava, un Volkswagen Gol y un Ford Fiesta. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven de 28 años, perdió la vida en el lugar.

En tanto, tres jóvenes que viajaban a bordo del Ford Fiesta resultaron con lesiones y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia. Posteriormente, fueron evaluados por personal médico. En el Volkswagen Gol se trasladaban un hombre y cuatro mujeres, quienes no presentaron heridas de gravedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajan para establecer la mecánica y las responsabilidades del siniestro vial.