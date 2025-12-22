Impactante vuelco de un camión cargado de gaseosas en ruta 36
Un camión cargado de gaseosas protagonizó un impactante vuelco este lunes en el kilómetro 766 de la ruta nacional 36, a la altura de la localidad de Despeñaderos. El siniestro ocurrió cuando el conductor, un joven de 26 años oriundo de Córdoba capital, intentó orillarse en la banquina y, debido a la acumulación de barro, el vehículo cedió y terminó tumbado.
El rodado, un camión Mercedes Benz perteneciente a la empresa Lumasa, no obstruyó el tránsito y, afortunadamente, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesaria su atención médica.