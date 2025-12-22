Internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa

Matías Alé debió ser internado de urgencia luego de que se desatara un incendio en su casa de Nordelta.

Según trascendió, Alé presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono. Por eso, los servicios de emergencia lo trasladaron rápidamente a un centro de salud de la zona, donde quedó bajo observación médica.

El periodista Juan Etchegoyen reveló Mitre que el fuego se habría iniciado en una hornalla eléctrica de la cocina. El siniestro, aunque focalizado, provocó importantes daños y obligó a una intervención urgente de los bomberos

“Cuando salió de bañarse observó que había fuego en su cocina. Matías está bien pero se trasladó a una clínica de Nordelta y quedó internado”, detalló Etchegoyen sobre el dramático momento que vivió el actor.

Además detalló que al momento de la admisión en el hospital, los profesionales de la salud constataron que sus signos vitales estaban dentro de los parámetros normales

Martina Vignolo, su flamante esposa, lo acompaña de cerca mientras los médicos siguen de cerca su evolución. Cabe recordar que el hecho ocurrió a pocos días del regreso de la pareja de su luna de miel.