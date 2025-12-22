Los peores conductores al volante, los videos grabados en Punilla

La muerte de una joven policía tras haber sido embestida por una camioneta en el interior de Córdoba, encendió el debate en torno a los peligros al volante y se multiplicaron los videos de conductores que cometieron infracciones -durante los últimos días- en las principales rutas del Valle de Punilla. Desde la Policía Caminera recuerdan la importancia de respetar tanto la velocidad máxima permitida como la mínima, no conducir alcoholizado y respetar las señales de tránsito.

En una de las grabaciones, puede verse a un automovilista a bordo de un Volkswagen Gol que va haciendo zigzag en la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman. En tanto, en otra filmación, un conductor adelanta otro vehículo en una zona de doble línea amarilla en el Camino del Cuadrado y casi impacta contra otro auto.

También se viralizó una maniobra similar realizada por un tercer conductor en la ruta que lleva a Villa General Belgrano. Y apenas algunos días atrás, fue escrachado un conductor que hizo lo propio en el camino de las Altas Cumbres y casi provoca una tragedia.

Ante la multiplicación de los casos, las autoridades llamaron a tomar conciencia y circular con precaución por las sierras.

En algunos casos, la justicia ha avanzado con la aplicación de sanciones como la quita de puntos o la pérdida de la licencia.